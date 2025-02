Ο Ντόντσιτς ανυπομονεί να μπει στο παρκέ για τους Λέικερς και απολαμβάνει τα καλάθια του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Όλος ο κόσμος ανυπομονεί για τη στιγμή που οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς θα πατήσουν παρέα παρκέ για τους Λέικερς. Ο Σλοβένος ακόμα δεν έχει μπει και παρακολούθησε την αναμέτρηση των λιμνάνθρωπων με τους Κλίπερς από τα court seats. Μάλιστα απόλαυσε και ένα γκολ φάουλ του Βασιλιά όπως μπορείτε να δείτε από το παρακάτω video.

Luka was loving this Bron and-1 to close out a 73-point first half for the Lakers 🔥 pic.twitter.com/JiGiR5BqH2