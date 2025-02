Ντέιβις: «Ήμουν σπίτι και έβλεπα ταινία όταν μου ανακοίνωσαν από το τηλέφωνο την ανταλλαγή, έπαθα σοκ» (vid)

Στις πρώτες δηλώσεις του Άντονι Ντέιβις ως παίκτης των Ντάλας Μάβερικς ο 31χρονος σέντερ υπογράμμισε πως δεν είχε ιδέα για την ανταλλαγή.

Ο κόσμος του ΝΒΑ συνεχίζει να κινείται γύρω από την «υπερηχητική» μεταγραφή ανάμεσα στους Λέικερς και τους Μάβερικς στην οποία Λούκα Ντόνσιτς και Άντονι Ντέιβις μετακόμισαν για νέες πολιτείες και συγκεκριμένα στη Καλιφόρνια και στο Τέξας αντίστοιχα.

Ο Άντονι Ντέιβις, στις πρώτες δηλώσεις που παραχώρησε ως παίκτης των Ντάλας Μάβερικς, υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως οι Λέικερς τον ενημέρωσαν για τη μεταγραφή μέσω τηλεφώνου όσο αυτός έβλεπε ταινία στο σπίτι του μαζί με την γυναίκα του, κάτι που τον σόκαρε.

Ωστόσο ο ίδιος δήλωσε παράλληλα ενθουσιασμένος για την επόμενη δοκιμασία της καριέρας του και για τη συνεργασία του με τον Καϊρί Ίρβινγκ.

Anthony Davis on the trade:



“I was shocked. I didn’t know. I was actually at home, about to watch a movie with my wife and got the phone call. I had no idea….Now I’m kind of over it and just getting ready to play with Dallas.”



(via @MikeACurtis2)



pic.twitter.com/lzCXCn8ZYw