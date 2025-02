Πάρσονς: «Ο Ντόνσιτς έκλαψε όταν έμαθε για το trade, είχε μόλις αγοράσει νέο σπίτι στο Ντάλας»

Σύμφωνα με τον πρώην παίκτη των Ντάλας Μάβερικς, Τσάντλερ Πάρσονς, ο Λούκα Ντόνσιτς είχε αγοράσει νέο σπίτι στο Ντάλας μόλις μια εβδομάδα πριν και έκλαψε όταν έμαθε πως η ομάδα του τον έκανε ανταλλαγή.

Ο Λούκα Ντόνσιτς ανήκει πλέον στην οικογένεια των Λέικερς μετά την υπερηχητική μεταγραφή του από τους Ντάλας Μάβερικς στην ομάδα της Καλιφόρνια.

Θέση για την ανταλλαγή πήρε ο πρώην παίκτης των Ντάλας Μάβερικς από το 2014 έως το 2016, Τσάντλερ Πάρσονς, ο οποίος στην εκπομπή RunItBack ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως ο Λούκα έκλαψε όταν έμαθε για την είδηση, έχοντας μάλιστα αγοράσει νέο σπίτι στο Ντάλας λίγες μέρες πριν.

Επίσης σχολίασε πως ο Μαρκ Κιούμπαν, πρώην πρόεδρος και νυν σύμβουλος των Μάβερικς, ίσως να μη γνώριζε για την ανταλλαγή, ενώ κριτίκαρε αυστηρά την απόφαση των Μάβερικς, κάνοντας λόγω για απιστία και ανήθικη συμπεριφορά.

«Δεν πιστεύω ότι δεν γνώριζε ο Κιντ για την μεταγραφή»

«Είχα στείλει μήνυμα στον Μαρκ Κιούμπαν και του ανέφερα πως είμαι μπερδεμένος με την ανταλλαγή και μου απάντησε πως το ίδιο ισχύει και για εκείνον. Είναι μεγάλη ασέβεια των Μάβερικς αυτό που συνέβη και επίσης δεν το πιστεύω ότι δεν γνώριζε ο Τζέισον Κιντ για την μεταγραφή. Ο Λούκα είχε μόλις αγοράσει σπίτι στο Ντάλας, την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα, αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων! Προφανώς και έκλαψε όταν έμαθε για την ανταλλαγή!

Κάτω από το άγαλμα του Νοβίτσκι οι Μάβερικς έχουν γράψει πως η πίστη δεν ξεθωριάζει. Μάλλον θα πρέπει να αλλάξουν τη λεζάντα μετά από αυτό που συνέβη με τον Λούκα».

"I'm also not buying that Jason Kidd just didn't know. ... Luka Doncic just bought a $15M house, just closed like last week in Dallas. Apparently he cried when he found out. ... Jimmy Butler's off the hook a little bit based on this move." - @ChandlerParsons pic.twitter.com/dJfBFUEyKJ February 3, 2025

"I texted (Mark Cuban) and I said, 'I'm so confused.' He wrote back, 'That makes two of us." - @ChandlerParsons📲



The Luka Doncic trade to the Lakers shocked the former majority owner of the Dallas Mavericks.@MichelleDBeadle | @TeamLou23 pic.twitter.com/3EyMZWBvgW — Run It Back (@RunItBackFDTV) February 3, 2025