Ο Μπάτλερ βλέπει μόνο... Σανς, απορρίπτοντας όλες τις προτάσεις που παίρνει στα χέρια του, ανεξάρτητα με το πόσο καλές μπορεί να είναι αυτές οικονομικά.

Το σίριαλ του Τζίμι Μπάτλερ καλά κρατεί, με τον 35χρονο φόργουορντ να έχει ζητήσει από τις αρχές του νέου έτους να γίνει ανταλλαγή από τους Χιτ.

Η διορία που υπάρχει για τις ανταλλαγές στο ΝΒΑ εκπνέει την ερχόμενη Πέμπτη (6/2, 22:00) και μένει να φανεί ποια θα είναι η εξέλιξη για το μέλλον του Βετεράνου «άσου».

Jimmy Butler has essentially blocked multiple trades that would have paid him on contending teams, per @WindhorstESPN



“Butler's obsession with getting to the Phoenix Suns is bizarrely admirable. He has torched his relationship with the Heat and hurt the team's season. He has… pic.twitter.com/SbZ5dPezsC