Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα ανάμεσα στους Γκρίζλις με τους Σπερς, ένας φίλαθλος που βρισκόταν στα καθίσματα δίπλα στο παρκέ υπέστη καρδιακή προσβολή με αποτέλεσμα η έναρξη του παιχνιδιού να καθυστερήσει περίπου 40 λεπτά.

Οι Γκρίζλις επικράτησαν εντός έδρας των Σπερς με 128-109, με την ομάδα του Μέμφις να βελτιώνει το ρεκόρ της σε 34-16, παραμένοντας στη δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας.

Πριν την έναρξη του αγώνα ωστόσο ένα αρνητικό συμβάν ήρθε να ταρακουνήσει άπαντες στο FedEx Foroum.

Ένας φίλαθλος που βρισκόταν στις θέσεις δίπλα στο παρκέ υπέστη καρδιακή προσβολή περίπου 10 λεπτά πριν το τζάμπολ του αγώνα και απευθείας οι γιατροί του γηπέδου του έκαναν CPR.

A scary moment before tonight’s Spurs-Grizzlies game as a fan reportedly suffered a heart attack.



Wishing them a full recovery 🙏



(via @JeffGSpursZone) pic.twitter.com/wwmxGBPXLO