Οι φίλοι των Ντάλας Μάβερικς πήραν... κατάκαρδα (ή χιουμοριστικά) την ανταλλαγή - βόμβα του Λούκα Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς, φέρνοντας ένα φέρετρο έξω από το γήπεδο των Τεξανών.

Η μεγαλύτερη βόμβα ανταλλαγής των -πολλών- τελευταίων ετών στο NBA «έσκασε» τα ξημερώματα της Κυριακής (2/2) όπου ο Λούκα Ντόντσιτς άφησε τους Ντάλας Μάβερικς για λογαριασμό των Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Άντονι Ντέιβις να κάνει το αντίστροφο δρομολόγιο.

Φυσικά, ουκ ολίγες αντιδράσεις έκπληξης υπήρξαν στο παγκόσμιο μπασκετικό στερέωμα, όμως μεταξύ άλλων ξεχώρισε η κίνηση μερικών φίλων των «Μαβς» που εξέφρασαν την απογοήτευσή τους με επικό τρόπο.

Ορισμένοι, λοιπόν, έφεραν ένα... φέρετρο έξω από το γήπεδο των Τεξανών το οποίο είχε πάνω του μια φωτογραφία με το σήμα της ομάδας και περιτριγυριζόταν από φανέλες του Σλοβένου σταρ θρηνώντας έτσι την εποχή του «Luka Magic» στους Μάβερικς η οποία έριξε τίτλους τέλους.

No way Mavs fans brought a coffin to the arena 😭



R.I.P Mavs Luka Doncic 2018-2025 🕊️



(via Shawn Mcfarland) pic.twitter.com/9GBfQt0itF