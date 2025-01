Oι Πίστονς εντυπωσιάζουν το τελευταίο διάστημα και αποτελούν μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στη λίγκα

Το Ντιτρόιτ ήταν απογοητευτικό τα προηγούμενα χρόνια, όμως φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι Πίστονς έχουν κάνει αρκετές εντυπωσιακές εμφανίσεις και αν συνεχίσουν έτσι, θα μπουν στα play off. Η ομάδα έχει μπόλικο ταλέντο με ηγέτη τον Κάνινγχαμ και οι Ντούρεν, Τόμπσον ακολουθούν, με τον Άιβι να στέκεται άτυχος με σοβαρό τραυματισμό. Στο ρόστερ υπάρχουν και οι πολύτιμοι Χάρνταγουεϊ και Μπίσλεϊ.

Οι Πίστονς αποτελούν εκ των εκπλήξεων της σεζόν. Μετρούν 10 νίκες και 2 ήττες στα 12 τελευταία ματς. Από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της λίγκας. Μέσα στο 2025 έχουν 7 νίκες και μόλις μια ήττα. Είναι σε θετικό ρεκόρ τον Γενάρη για πρώτη φορά τα τελευταία επτά χρόνια. Το Ντιτρόιτ ήρθε για να μείνει.

Δύσκολη ομάδα να την αντιμετωπίσεις και ο Κάνινγχαμ φέτος κάνει εντυπωσιακή σεζόν, έχοντας ανέβει επίπεδο. Στο Ντιτρόιτ το χαίρονται πλέον σε κάθε ματς.

