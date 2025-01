Το NBA επέβαλλε πρόστιμο 50.000 δολαρίων στον Άντονι Έντουαρντς για χειρονομίες που έκανε κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή του το NBA, ο Άντονι Έντουαρντς τιμωρήθηκε για τις χειρονομίες που έκανε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα με αντίπαλο τους Μέμφις Γκρίζλις.

Πιο συγκεκριμένα, ο παίκτης των Τίμπεργουλβς πρέπει να πληρώσει πρόστιμο ύψους 50.000 δολαρίων για αυτά που έκανε ενώ απέμεναν 1:26 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περιόδου στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Τη φετινή σεζόν ο ίδιος έχει κατά μέσο όρο από 25,4 πόντους με 5,7 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ σε 36,5 λεπτά συμμετοχής ενώ η ομάδα του βρίσκεται στην 8η θέση τηςς βαθμολογικής κατάταξης της Δύσης με 20-18.

Στις 30 Δεκεμβρίου το NBA είχε επιβάλλει ξανά πρόστιμο στον Έντουαρντς, εκείνη τη φορά για δημόσιο υβρεολόγιο και ύψους 100.000 δολαρίων.

