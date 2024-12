Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο Άντονι Έντουαρντς θα πληρώσει συνολικά 235.000 δολάρια στο σύνολο για δημόσιες δηλώσεις του.

Μετά το μεγάλο σουτ απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς την περασμένη εβδομάδα, ο Έντουαρντς είχε χρησιμοποιήσει μερικά «γαλλικά» θέλοντας να δώσει έμφαση στη νίκη της ομάδας του. Όμως όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων θα το... ξαναπληρώσει ακριβά.

Αυτήν την φορά τιμωρήθηκε με 100.000 δολάρια φτάνοντας τα... 235.000 δολάρια σε πρόστιμα συνολικά για τις δημόσιες «τοποθετήσεις» του. Πριν από μερικές ημέρες είχε τιμωρηθεί με 75.000 δολάρια επειδή είχε χρησιμοποιήσει ανάρμοστο λεξιλόγιο σχολιάζοντας την διαιτησία, τα οποία ήρθαν να προστεθούν σε άλλα 25.000 δολάρια για «άσχημες λέξεις» on camera και σε άλλα 35.000 δολάρια για χειρονομία που είχε κάνει.

Όπως ανέφερε η διοργανώτρια αρχή, το πρόστιμο ήταν τόσο «τσουχτερό» λόγω και του ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Άντονι Έντουαρντς μιλούσε δημόσια κατ' αυτόν τον τρόπο. «Τσουχτερό» τρόπος του λέγειν για τον ίδιο καθώς το συνολικό πρόστιμο των 235.000 δολαρίων αντιστοιχεί περίπου στο 1/190 του φετινού του συμβολαίου (σ.σ. 42.2 εκατομμύρια δολάρια).

Οι νέες δηλώσεις για τις οποίες τιμωρήθηκε

Anthony Edwards: "Like Gibert Arenas said, I don't do overtime, so f*ck it" pic.twitter.com/NAzSRm8De6