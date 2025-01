Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή με τις ψήφους στο All Star Game και μάλιστα με διαφορά από τον δεύτερο.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων παικτών του NBA της φετινής σεζόν που θα συμμετάσχουν στο All Star Game συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στην κορυφή.

Ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή με τις περισσότερες ψήφους, όχι μόνο στην Ανατολική Περιφέρεια αλλά και σε ολόκληρη τη λίγκα, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 2.721.339 ψήφους που φυσικά αυξάνονται.

Δεύτερος ακολουθεί ένας ακόμα Ευρωπαίος και συγκεκριμένα ο Νικόλα Γιόκιτς με 2.277.723 ψήφους. Αξίζει να υπενθυμιστεί πως όσον αφορά την αξία των ψήφων, το 50% εξαρτάται από τις επιλογές του φιλάθλου κοινού, ενώ από 25% καθορίζουν οι ίδιοι οι παίκτες και τα Μέσα Ενημέρωσης.

