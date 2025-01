Ένα εκπληκτικό κάρφωμα χάρισε στον κόσμο ο Ζάιον Γουίλιαμσον στην επιστροφή του.

Οι Πέλικανς είδαν τον Ζάιον Γουίλιαμσον να επιστρέψει στη δράση στο ματς κόντρα στους Τίμπεργουλβς και να είναι σε καλή κατάσταση. Παρόλα αυτά οι λύκοι ήταν εκείνοι που πήραν τη νίκη στο τέλος, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Έντουαρντς.

Πάντως ο Ζάιον μοίρασε θέαμα όπως συνηθίζει στα ματς που αγωνίζεται. Έφυγε ανενόχλητος στον αιφνιδιασμό και τελείωσε τη φάση με ένα υπέροχο... ανεμόμυλο 360 μοιρών. Απλά εντυπωσιακός ο φόργουορντ των πελεκάνων.

Απολαύστε την πτήση του

sorry watching Zion's 360 windmill over and over and over and over and over again pic.twitter.com/GNdIWlaEVG