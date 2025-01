Ο Έντουαρντς κάνει ματσάρες το τελευταίο διάστημα και παλεύει να ξυπνήσει τους Τίμπεργουλβς.

Αποτελεί ένα από τα πιο πρόσωπα της λίγκας, ένας εκ των πιο ταλαντούχων παικτών του ΝΒΑ. Ο Άντονι Έντουαρντς εντυπωσιάζει στα τελευταία ματς και παλεύει μόνος του να βελτιώσει τη θέση της ομάδας του που είναι στο 19-17 στη Δύση.

Ο ηγέτης των Τίμπεργουλβς έχει υπογράψει τις δύο τελευταίες νίκες των λύκων κόντρα σε Κλίπερς και Πέλικανς, ενώ μετρά απίθανα νούμερα στα τρία τελευταία παιχνίδια του.

Συγκεκριμένα ο Ant-man έχει 40.7 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 7.7 τρίποντα κατά μέσο όρο στα τρία τελευταία παιχνίδια του με 49% τρίποντα, 59% εντός παιδιάς και 86% βολές. Τρομερός, θέλει να φτάσει πολύ ψηλά φέτος με τη Μινεσότα.

Anthony Edwards over the last three games:



40.7 PPG

7.3 RPG

7.7 3PM



on 49/59/86% shooting. pic.twitter.com/L0UhmsePN3