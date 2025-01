Ο Τζίμι Μπάτλερ παραδέχτηκε μετά την ήττα από τους Πέισερς ότι θέλει να παίξει οπουδήποτε αλλού εκτός από τους Χιτ, ζητώντας επίσημα ανταλλαγή από το Μαϊάμι.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Πατ Ράιλι έκοψε τον... βήχα του Τζίμι Μπάτλερ και ξεκαθάρισε τη θέση των Χιτ, εξηγώντας πως δεν πρόκειται να γίνει trade.

Ο Μπάτλερ επιθυμεί να αποχωρήσει από το Μαϊάμι. Το έκανε ξανά σαφές μετά την ήττα των Χιτ από τους Πέισερς, τελειώνοντας τον αγώνα με 9 πόντους (3/7 σουτ), δίχως να αγωνιστεί στην τέταρτη περίοδο.

«Θέλω να ξαναβρώ τη χαρά στο να παίζω μπάσκετ. Όπου κι αν είναι αυτό. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα» ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντάς το όσο πιο επίσημο μπορεί, ζητώντας την ανταλλαγή του.

Jimmy Butler said after tonight’s game that he will probably not get his joy back playing basketball until he’s traded from the Heat:



“Wherever that {new team} may be, we’ll find out soon. I want to get my joy back.”



Butler is escalating his actions ahead of the trade deadline. pic.twitter.com/wwX5KEzjSz