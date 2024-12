Ράιλι: «Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν ανταλλάζουμε τον Μπάτλερ»

Παρά την πρόσφατη φημολογία, ο πρόεδρος των Μαϊάμι Χιτ, Πατ Ράιλι, δήλωσε ανοικτά πως ο Τζίμι Μπάτλερ δεν προσφέρεται για ανταλλαγή.

Τις τελευταίες εβδομάδες η φημολογία περί ανταλλαγής του Τζίμι Μπάτλερ από τους Χιτ έχει απασχολήσει όσο λίγες την επικαιρότητα.

Στην παραπάνω φημολογία ήρθε να βάλει τέλος ο πρόεδρος του οργανισμό, Πατ Ράιλι, με τον θρυλικό πρώην προπονητή και νυν παράγοντα της ομάδας της Φλόριντα να υπογραμμίζει πως ο παίκτης δεν δίνεται ανταλλαγή.

Οι Χιτ φέτος παλεύουν να βρουν τα πατήματα τους και να δημιουργήσουν ένα νικηφόρο σερί, αλλά με ρεκόρ 14-13 βρίσκονται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Τζίμι Μπάτλερ από την πλευρά του, παρά τις φήμες που τον ήθελαν να έχει ζητήσει ανταλλαγή, φέτος έχει αγωνιστεί στους 20 από τους 27 αγώνες της ομάδας του και με 18,5 πόντους, 4,9 ασίστ και 5,8 ριμπάουντ μέσο όρο κάνει ότι περνάει από το χέρι του προκειμένου οι Χιτ να καταφέρουν να τερματίσουν σε θέση που τους θα τους εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

«Συνήθως δεν απαντάμε σε φήμες, όμως όλες αυτές οι εικασίες αποτελούν αντιπερισπασμό για την ομάδα αυτό δεν είναι σωστό ούτε για τους παίκτες, αλλά ούτε για τους προπονητές. Επομένως θα το κάνουμε ξεκάθαρο: Δεν ανταλλάζουμε τον Τζίμι Μπάτλερ».

