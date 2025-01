Ο Νίκολα Γιόκιτς κατάφερε να σημειώσει ένα ιστορικό triple double στο παιχνίδι κόντρα στους Χοκς.

Οι Ντένβερ Νάγκετς υποδέχτηκαν τους Ατλάντα Χοκς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 139-120, μπαίνοντας με αυτόν τον τρόπο με το δεξί στο 2025.

Ο Νίκολα Γιόκιτς βρέθηκε για μία ακόμη φορά σε μεγάλη βραδιά καθώς μπόρεσε να σημειώσει νέο triple double. Για την ακρίβεια τελείωσε τον αγώνα έχοντας συνολικά 23 πόντους με 17 ριμπάουντ και 15 ασίστ σε 29:31 λεπτά εντός παρκέ.

Ο Σέρβος σέντερ παράλληλα σημείωσε μία ιστορική επίδοση αφού έγινε ο πρώτος παίκτης που σημείωσε το πιο γρήγορο triple double με τουλάχιστον 20 πόντους, 15 ριμπάουντ και 15 ασίστ σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Jokić's triple-double for the Nuggets was so efficient, it was DIZZYING 😵‍💫



🃏 23 PTS

🃏 17 REB

🃏 15 AST

🃏 IN 29 MINUTES



It's the FIRST game of 20+p, 15+r, & 15+a in under 30 MIN in NBA HISTORY! pic.twitter.com/Aw1KrpVFhp