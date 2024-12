Το NBA επέβαλε πρόστιμο στον Τζόελ Εμπίντ για χειρονομίες τις οποίες έκανε προς φιλάθλους των Σίξερς στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Στο παιχνίδι των Χριστουγέννων ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και τους Σίξερς, η ομάδα από τη Φιλαδέλφεια είχε επιβληθεί με 118-114, με τον Τζόελ Εμπίντ ωστόσο να κάνει χειρονομίες προς τους φιλάθλους των ηττημένων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το NBA να επιβάλλει νέο πρόστιμο ύψους 75.000 δολαρίων στον έμπειρο σέντερ για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε προς τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος είχε αποκλειστεί για τρεις αγώνες πριν από δύο περίπου μήνες, ύστερα από επίθεσή του προς δημοσιογράφο. Στα μόλις 9 ματς στα οποία έχει προλάβει φέτος να παίξει καθώς έχει ταλαιπωρηθεί και από προβλήματα τραυματισμού, ο Εμπίντ μετράει κατά μέσο όρο από 21,3 πόντους με 7 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ σε 28 λεπτά εντός παρκέ.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/TaIkZWbfeO