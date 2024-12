Ο Τζίμι Μπάτλερ φαίνεται πως και ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει μέσα από κάποιο trade από τους Μαϊάμι Χιτ.

Εδώ και μερικές ημέρες έχει γίνει γνωστό μέσα από τα όσα μεταφέρουν από τις ΗΠΑ ότι ο Τζίμι Μπάτλερ αναμένεται να αποχωρήσει από τους Μαϊάμι Χιτ, με την ομάδα να είναι ανοιχτή σε προτάσεις για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με ένα νέο δημοσίευμα του Σαμς Σαράνια, ο ίδιος ο παίκτης προτιμάει να αποχωρήσει από του μέσα από κάποιου είδους trade με κάποιο άλλο franchise, χωρίς όμως να έχει ζητήσει κάτι επίσημο ακόμα αλλά να είναι έτοιμος για την αποχώρησή του.

Μερικούς από τους πιθανούς επόμενους προορισμούς του Μπάτλερ φαίνονται πως είναι οι Φοίνιξ Σανς, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι Ντάλας Μάβερικς και οι Χιούστον Ρόκετς ενώ αρκετές είναι οι ομάδες γενικότερα που έχουν προσεγγίσει τους Χιτ για την απόκτησή του.

Ο 35χρονος φόργουορντ, τη φετινή σεζόν μετράει κατά μέσο όρο από 18,5 πόντους με 5,8 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ σε 31,3 λεπτά εντός παρκέ.

Six-time NBA All-Star Jimmy Butler prefers a trade out of Miami ahead of the Feb. 6 deadline, league sources told ESPN.



