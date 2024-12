Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ESPN, οι Μαϊάμι Χιτ θέτουν σε διαθεσιμότητα τον Τζίμι Μπάτλερ, όντας ανοιχτοί σε προτάσεις για ενδεχόμενη ανταλλαγή.

Το μέλλον του Τζίμι Μπάτλερ στο Μαϊάμι δείχνει πλέον πιο αβέβαιο από ποτέ μετά και την είδηση που θέλει τους Μαϊάμι Χιτ να είναι ανοιχτοί σε προτάσεις για να τον παραχωρήσουν.

Ο 35χρονος φόργουορντ έχει οψιόν από την δική του πλευρά ώστε να ανανεώσει την συνεργασία του με την ομάδα της Φλόριντα ενόψει της σεζόν 2025-26, όμως ήδη οι δύο πλευρές φαίνεται πως εξετάζουν τις επιλογές τους για μια ενδεχόμενη ανταλλαγή, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Μάλιστα, φημολογείται ότι ο Μπάτλερ θα ήθελε να μετακομίσει στο Τέξας είτε για λογαριασμό των Ρόκετς είτε των Μάβερικς, λόγω της καταγωγής του από την ομώνυμη πολιτεία, ενώ στους εμπλεκόμενους μπορεί να βρεθούν και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αφού θέλει να βρεθεί σε έναν άμεσο διεκδικητή πρωταθλήματος.

Αξίζει να υπενθυμιστεί πως από τις 15 Δεκεμβρίου, οι Μαϊάμι Χιτ είναι ανοιχτοί σε προτάσεις για ενδεχόμενο trade αφού τότε ξεκινά η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA. Ωστόσο, αν δεν υπάρξει κάποια ανταλλαγή, ο Μπάτλερ θα μπορέσει να μην ενεργοποιήσει την οψιόν ανανέωσης το ερχόμενο καλοκαίρι και να μείνει free agent, βρίσκοντας μέσω αυτής της διόδου τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

