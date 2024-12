Ο Στιβ Κερ σκέφτεται να ξεκινά παρέα τους Κάρι και Σρέντερ στην βασική πεντάδα των Γουόριορς.

Μια πολύ μεγάλη κίνηση ολοκλήρωσαν οι Γουόριορς, καθώς απέκτησαν τον εντυπωσιακό φέτος, Ντένις Σρέντερ, βελτιώνοντας την περιφέρεια τους. Mαζί με τον Γερμανό, η ομάδα του Κερ πήρε και πικ δευτέρου γύρου.

Ο Σαμς Σαράνια πήγε και ένα βήμα παρακάτω το ρεπορτάζ του, αναφέροντας πως οι άνθρωποι του Γκόλντεν Στέιτ και ο Κερ σκέφτεται βασικές πεντάδες με Ντένις Σρέντερ και Στεφ Κάρι παρέα. Μάλιστα ο Γερμανός προορίζεται και για τη θέση του point guard (το είχε σαν προϋπόθεση να υπογράψει), παίρνοντας έτσι φορτίο από τους ώμους του κορυφαίου σουτέρ της ιστορίας, Κάρι. Σκεφτείτε πόσο πιο ξεκούραστος θα είναι ο Στεφ χωρίς να παίρνει όλο την ευθύνη του να κατεβάζει συνέχεια τη μπάλα εκείνος. Άλλωστε είναι ένας εκ των κορυφαίων στον πλανήτη και το πως κινείται χωρίς τη μπάλα και να βγαίνει πάντα στις σωστές θέσεις να εκτελέσει άμεσα. Ένα πραγματικό... μαμούνι.

Θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί στην περιφέρεια των Γουόριορς, υπάρχει άλλος ένας τρομερός σουτέρ, ο Μπάντι Χιλντ.

