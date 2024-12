Ο Ντένις Σρέντερ αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με τους «πολεμιστές» να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

Το μεγάλο χειμερινό «μπαμ» ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα, αφού ο Ντένις Σρέντερ αποτελεί και τυπικά το νέο απόκτημα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ερχόμενος από τους Μπρούκλιν Νετς.

Οι «πολεμιστές» βάζουν στην φαρέτρα τους έναν εξαιρετικό πόιντ γκαρντ δίνοντας βάθος στην περιφέρειά τους, με τον Γερμανό περιφερειακό να καταγράφει φέτος στο NBA με τη φανέλα των Νετς, 18.4 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ.

Η ανταλλαγή με το Μπρούκλιν περιελάμβανε αναλυτικότερα τόσο τον Σρέντερ όσο και ένα draft pick δευτέρου γύρου, ενώ από την πλευρά του, ο οργανισμός της Νέας Υόρκης πήρε τον ΝτιΆντονι Μέλτον και τρία draft pick δευτέρου γύρου.

👀 a few of @DS17_FG's TOP PLAYS so far this season 📽️ pic.twitter.com/mKAo3MgsII