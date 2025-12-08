Oι Γουόριορς των σημαντικών απουσιών επικράτησαν εύκολα με 123-91 μέσα στο Σικάγο.

Μπορεί να μην είχαν στη σύνθεση τους Στεφ Κάρι, Γκριν, Κουμίνγκα και Σεθ Κάρι, αλλά οι Γουόριορς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν άνετα με 123-91 μέσα στο Σικάγο και να πάνε έτσι στο 13-12. Οι ταύροι έπεσαν στο 9-14 και δεν πατάνε καλά το τελευταιο διάστημα. Έβδομη σερί ήττα το Σικάγο.

Για τους νικητές ο Ποτζιέμσκι βγήκε μπροστά και τελείωσε το ματς 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ από 19 πόντους είχαν οι Μπάτλερ και Ποστ. Έδειξαν έτοιμοι για κάθε πρόβλημα που προσπάθησαν να τους βάλουν οι Μπουλς.

Στον αντίποδα για τους Μπουλς που δυσκολεύονται πολύ και θα πρέπει να ανεβάσουν την απόδοση τους, στους 18 πόντους ανέβηκε ο Γκίντεί, ενώ δεύτερος σκόρερ ήταν ο Μπουζέλις, το prospect της ομάδας που είχε 16 πόντους.