Μπούκερ και Ντουράντ έχουν βρει χημεία και εκτοξεύουν τους Σανς.

Οι Σανς ξεκίνησαν τη σεζόν με μεγάλες βλέψεις που φτάνουν μέχρι την κατάκτηση του τίτλου. Άλλωστε όταν έχεις δίδυμο τους Μπούκερ και Ντουράντ μπορείς να ελπίζεις σε μεγάλα πράγματα.

Το φοβερό δίδυμο κάνει εντυπωσιακά πράγματα όταν παίζουν μαζί και οδηγούν τους Σανς εκ του ασφαλούς. Όταν οι δυο τους παίζουν μαζί, οι ήλιοι έχουν ρεκόρ 13-2. Αυτό δείχνει πολλά για τη χημειά τους.

Ο Μπούκερ σε αυτά τα 15 ματς έχει 25.5 πόντους, 6.8 ασίστ κατά μέσο όρο και 3.1 τρίποντα ανά ματς. Από την άλλη ο ΚD μετρά 25.7 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 41% τρίποντα.

In 15 games as a duo:



Book — KD —

25.5 PPG 25.7 PPG

6.8 APG 6.5 RPG

3.1 3PM 52/41/82%



With a 13-2 record. pic.twitter.com/lDnGbZEpTW