Οι Ράπτορς θα κληθούν να παίξουν ξανά χωρίς τον Σκότι Μπαρνς που θα μείνει εκτός επ' αόριστον.

Δεν πάει καλά η φετινή σεζόν για τον Σκότι Μπαρνς. O ηγέτης των Καναδών έχει αγωνιστεί μόλις σε 14 ματς φέτος. Το τελευταίο διάστημα έπαιζε κανονικά, αλλά και πάλι οι Ράπτορς θα πρέπει να καταστρώσουν σχέδια δίχως εκείνον.

Ο Μπαρνς θα μείνει εκτός επ' αόριστον με πρόβλημα στο δεξί αστράγαλο. Φέτος μετρά 20.6 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ. Η απουσία έχει στοιχίσει στους Καναδούς που μόνο με ένα... θαύμα θα βρεθούν στα play off με τα όσα δείχνουν στο παρκέ.

Toronto Raptors star Scottie Barnes is expected to miss several weeks with a right ankle injury suffered on Monday, sources tell ESPN. Barnes is averaging career highs of 20.6 points, 8.4 rebounds and 7.4 assists this season. pic.twitter.com/J9IlbKNPcX