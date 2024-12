Ο Κέβιν Ντουράντ γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο και αποχώρησε νωρίς από το παιχνίδι των Σανς με τους Σπερς.

Οι Φοίνιξ Σανς μπορεί να πήραν τη νίκη επί των Σαν Αντόνιο Σπερς με 104-93, ωστόσο είδαν τον Κέβιν Ντουράντ να αναγκάζεται να περάσει εκτός παρκέ καθώς γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο, ύστερα από μία επιθετική προσπάθεια στα μισά της δεύτερης περιόδου.

Ο ίδιος αν και φάνηκε αρχικά να πονάει, σηκώθηκε και και περπάτησε μόνος του ώστε να εκτελέσει τις βολές που κέρδισε, προτού περάσει στον πάγκο της ομάδας του. Οι Σανς έκαναν γνωστό πως ο Ντουράντ υπέστη τελικά διάστεμμα αλλά ο συνολικός χρόνος που θα αναγκαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης και το μέγεθος του τραυματισμού θα γίνουν γνωστά αφού υποβληθεί σε νέες εξετάσεις.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο όπου ο έμπειρος φόργουορντ τραυματίζεται, αφού εξαιτίας προβλήματος στη δεξιά γάμπα είχε αναγκαστεί να χάσει 7 αναμετρήσεις.

Kevin Durant rolled his ankle on this play and has not returned to the game yet. Something to monitor. pic.twitter.com/SuqcXetevW