Η ευφυΐα του Νίκολα Γιόκιτς παραλίγο να δημιουργήσει το πιο... τρελό καλάθι από τη μία ρακέτα στην άλλη, στο χθεσινό παιχνίδι των Λέικερς με τους Νάγκετς.

Οι Ντένβερ Νάγκετς πέρασαν με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα των Λέικερς τα ξημερώματα της Κυριακής. Η διαφορά του σκορ είναι τέτοια που το μαρτυρά, αλλά το σόου δε σταματάει ποτέ όταν μιλάμε για τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο οποίος ακόμα και από τη μία ρακέτα στην άλλη, ψάχνει νέους τρόπους για να σκοράρει. Με 0.3'' στο ρολόι για την 3η περίοδο, ο Σέρβος σέντερ δε δίστασε να επιχειρήσει προσπάθεια. Πώς γίνεται θα αναρωτηθεί κανείς, κάποιος να προλάβει να σουτάρει από τη μία ρακέτα στην άλλη σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα;

Με μία... σφαλιάρα στην μπάλα! Ο Γιόκιτς έκανε μία επαφή και όχι μόνο το άτυπο σουτ που επιχείρησε κρίθηκε εντός χρόνου, έφτασε πολύ κοντά από το να πετύχει τον στόχο του. Σε ένα σουτ που θα μπορούσε να είναι ό,τι πιο παρανοϊκό έχουμε δει τα τελευταία χρόνια!

