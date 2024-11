Ο Ντουράντ είδε το βίντεο με την ασίστ του για το πρώτο τρίποντο του Χάρντεν: «Η δουλειά σου ανταμείφθηκε» (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν σκαρφάλωσε στην 2η θέση με τα περισσότερα τρίποντα στο NBA και ο Κέβιν Ντουράντ θυμήθηκε την ασίστ που του είχε δώσει για το... πρώτο του πριν από 15 χρόνια!

28 Οκτωβρίου 2009. Πριν από ακριβώς 15 χρόνια. Πρώτο ματς του NBA για τη σεζόν 2009-2010 και ο Τζέιμς Χάρντεν πατάει για πρώτη φορά τα παρκέ του καλύτερου πρωταθλήματος.

Με σχεδόν δύο λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα Θάντερ-Κινγκς, ο Χάρντεν ευστοχεί στο πρώτο τρίποντο της καριέρας του έχοντας πάρει την ασίστ από τον Κέβιν Ντουράντ.

Πλέον ο «μούσιας» μετράει 2.974 τρίποντα στην καριέρα του με αποτέλεσμα να βρεθεί στην 2η θέση με τα περισσότερα εύστοχα σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα!

Ο «KD» είδε το βίντεο με το πρώτο τρίποντο του Χάρντεν το οποίο προήλθε από δική του ασίστ και είπε χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια JH για το μεγάλο αυτό επίτευγμα. Η δουλειά που έχεις κάνει ανταμείφθηκε. Έχεις εμπνεύσει πολύ κόσμο. Ήσουν εξαιρετικός συμπαίκτης, ένας μεγάλο φίλος. Σε αγαπώ αδερφέ, συνέχισε έτσι».

Δείτε το σχετικό βίντεο

“Congrats, JH!” -Kevin Durant



A message from KD, who assisted the first three of James Harden’s career, after he became #2 on the NBA’s all-time list! pic.twitter.com/MILvLsxZrr