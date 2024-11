Ο Τζέιμς Χάρντεν έγραψε τη δική του ιστορία στο NBA καθώς προσπέρασε τον Ρέι Άλεν και «σκαρφάλωσε» στην 2η θέση με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία της λίγκας.

Σ' ένα μοναδικό επίτευγμα έφτασε ο «μούσιας» κατά τη διάρκεια της αναμέτρηση των Κλίπερς με τους Τζαζ.

Πριν από το παιχνίδι μετρούσε στην καριέρα του 2.972 εύστοχα τρίποντα και ήθελε ένα ακόμα προκειμένου να φτάσει τον Ρέι Άλεν και δύο να τον προσπεράσει.

«Mission accomplished» για τον Τζέιμς Χάρντεν ο οποίος είχε 2/8 τρίποντα και έφτασε τα 2.974 εύστοχα στην καριέρα του «σκαρφαλώνοντας» στην 2η θέση της αντίστοιχης λίστας.

Φυσικά η κορυφή ανήκει στον Στεφ Κάρι με 3.782 τρίποντα και θεωρείται... πολύ δύσκολο να τον φτάσει κάποιος!

JAMES HARDEN PASSES RAY ALLEN 🚨 This 3 moves him into 2nd ALL-TIME in three-pointers made! CONGRATS @JHarden13 👏 pic.twitter.com/LdcF6tZhiU

Congrats to @JHarden13 of the @LAClippers for moving into 2nd on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/QaAiGE6w6r