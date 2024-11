Ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι έδωσε μία από τις καλύτερες ασίστ που θα δοθούν αυτή τη σεζόν!

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς υποδέχτηκαν τους Μέμφις Γκρίζλις και επικράτησαν με 123-118. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου πραγματοποιήθηκε ωστόσο μία από τις κορυφαίες φάσεις της σεζόν στο NBA.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ οι Γκρίζλις βρίσκονταν στην επίθεση, η φάση έμοιαζε τελειωμένη με τη μπάλα να πηγαίνει γρήγορα προς το out από την πλευρά της sideline. Ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι ωστόσο δεν την άφησε να βγει και με περίτεχνο τρόπο την πέταξε προς το καλάθι των φιλοξενούμενων, με τον Κουμίνγκα να ολοκληρώνει τον αιφνιδιασμό με κάρφωμα.

😱 PASS OF THE YEAR SUBMISSION FROM PODZIEMSKI 😱 pic.twitter.com/nc50xdfrpK