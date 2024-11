Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα σημείωσε μία ατομική επιτυχία στην ήττα των Σπερς από τους Γιούτα Τζαζ.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς υποδέχτηκαν τους Γιούτα Τζαζ αλλά δεν κατάφεραν να «υπερασπιστούν» την έδρα τους και ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες με 111-110.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν από τους καλύτερους παίκτες για την ομάδα του Τέξας, έχοντας σημειώσει double double με 24 πόντους και 16 ριμπάουντ ενώ έκανε επίσης 7 μπλοκαρίσματα.

Μάλιστα, ο Γάλλος σέντερ παρά το ύψος του, σημείωσε παράλληλα ατομικό ρεκόρ τριπόντων, φτάνοντας τα 6 σε 9 προσπάθειες, ολοκληρώνοντας έτσι το ματς με ποσοστό 66,7%!

