Με αποδοκιμασίες υποδέχθηκαν πίσω στο Λος Άντζελες τον Πολ Τζορτζ οι φίλοι των Κλίπερς και ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ έδωσε τη απάντησή του.

Πολύ ντόρος έγινε το περασμένο καλοκαίρι για τη μετακόμιση του Πολ Τζορτζ στη Φιλαντέλφια ως free agent. Κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους φίλους των Λος Άντζελες Κλίπερς οι οποίοι τον περίμεναν με... όχι και τόσο ανοικτές τις αγκάλες στο νεόκτιστο «Intuit Dome» της Καλιφόρνια.

Εκτός του ότι τον «γιούχαραν» έντονα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, τον αποδοκίμαζαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα με το «PG Sucks», σύνθημα που λένε συχνά οι Αμερικανοί όταν δεν τρέφουν... συμπάθεια για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Μετά το τέλος ο Πολ Τζορτζ ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα και είπε ότι «είναι χαζό. Εγώ ήμουν free agent το καλοκαίρι. Δεν ήταν ότι απαίτησα κάποιο trade ή ότι πήγα εναντίον της ομάδας. Μου έκαναν μια φιλική προσφορά και από εκεί και πέρα κοίταξα το καλύτερο για εμένα. Υπήρχαν και κάποια χειροκροτήματα. Αυτοί ήταν για τους οποίους έπαιζα. Υπήρχαν και αποδοκιμασίες τις οποίες δεν καταλαβαίνω το γιατί έγιναν» είπε χαρακτηριστικά.

Οι Κλίπερς ήταν οι νικητές κόντρα στους Σίξερς με 110-98 με τον Πολ Τζορτζ να αγωνίζεται 24 λεπτά και να τελειώνει το ματς έχοντας 18 πόντους με 5/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 τάπα και 4 λάθη.

Οι αποδοκιμασίες στον Πολ Τζορτζ...

...και τα όσα είπε μετά το τέλος

Paul George on if the boos from Clippers fans bothered him:



“I mean it’s stupid. I was a free agent. It wasn’t something that I demanded a trade or went against the team. They presented a team friendly offer and I did what was best for me. There were cheers, those are the ones I… pic.twitter.com/9cl7shVpdz