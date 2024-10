Συνολικά κάτι λιγότερο από 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύτηκαν κατά τη διάρκεια της off season του NBA, με το νούμερο να αποτελεί νέο ρεκόρ.

Το NBA είναι το πιο δημοφιλές πρωτάθλημα μπάσκετ στο πλανήτη με εκατομμύρια φίλους σε ολόκληρη τη Γη να παρακολουθούν με τους αγώνες της regular season και των Play Off.

Αυτό φυσικά... μεταφράζεται και στα ποσά τα οποία ξοδεύουν οι ομάδες με σκοπό να διαμορφώσουν το ρόστερ τους κατά τη διάρκεια της off season. Μάλιστα, τη φετινή χρονιά (2024) σημειώθηκε νέο ρεκόρ καθώς σύμφωνα με τον Κιθ Σμιθ του Spotrac, το συνολικό ποσό έφτασε τα 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια (σε 471 συμφωνίες) σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ!

Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί πέρυσι, όταν τα λεφτά που έδωσαν οι ομάδες για τις ανανεώσεις, τις επεκτάσεις και όλα τα υπόλοιπα ήταν 5,9 δισ., δηλαδή 1,5 δισ. κάτω από την τρέχουσα σεζόν.

Τα περισσότερα λεφτά τα έδωσαν οι Φιλαδέλφεια Σίξερς οι οποίοι ξόδεψαν συνολικά 729 εκατομμύρια δολάρια.

