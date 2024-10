Έντουαρντς: «Αν κερδίσω το δαχτυλίδι τα επόμενα 3-4 χρόνια, θα παίξω στο NFL»! (vid)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έφτασαν πέρσι ως τους τελικούς της Δύσης και ο Άντονι Έντουαρντς εξήγησε πως αν κερδίσει το πρωτάθλημα τα επόμενα 3-4 χρόνια, θα κάνει... στροφή στο αμερικανικό ποδόσφαιρο!

Οι Τίμπεργουλβς έφτασαν πέρσι στο σημείο να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στους NBA Finals ωστόσο το εμπόδιο των Ντάλας Μάβερικς στους τελικούς της Δύσης αποδείχτηκε αξεπέραστο για τη Μινεσότα που αποκλείστηκε με 4-1 νίκες.

Σε ό,τι αφορά τον Άντονι Έντουαρντς, ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με 25.9 πόντους σε 79 αγώνες στη regular season και πλέον δηλώνει ανοιχτός σε νέες προκλήσεις!

Ο Ant-Man συμμετείχε σε μια συζήτηση στο κανάλι του ESPN μαζί με τον παίκτη των Μινεσότα Βίκινγκς που συμμετέχουν στο NFL, Τζάστιν Τζέφερσον, εξηγώντας πως αν κατακτήσει το δαχτυλίδι τα επόμενα 3-4 χρόνια, θα παίξει στο american football.

«Εάν κερδίσω το δαχτυλίδι τα επόμενα 3-4 χρόνια, τότε θα ξεκινήσω το αμερικάνικο ποδόσφαιρο» εξήγησε χαρακτηριστικά.

"If I win a ring in the next 3-4 years, I'm going to play football."



Anthony Edwards says he could play in the NFL if he wins a ring in the next few years 👀



The full ESPN Cover Story launches Tuesday. pic.twitter.com/dMHVzAbxeA