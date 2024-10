Ο Κουίνσι Ολιβάρι των Λος Άντζελες Λέικερς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του συναντώντας το ίνδαλμά του, Στέφεν Κάρι, ξεσπώντας σε κλάματα.

Ένα παιδικό όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Κουίνσι Ολιβάρι ο οποίος συναντήθηκε ως επαγγελματίας αθλητής του NBA με το ίνδαλμά του, το οποίο δεν είναι άλλο από τον Στέφεν Κάρι. Μετά την φιλική ήττα των Λέικερς από τους -χωρίς τον Στέφεν Κάρι- Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 132-74, ο ρούκι των «λιμνανθρώπων» τα είπε με τον ηγέτη των «πολεμιστών» και εκμυστηρεύτηκε την στιγμή στη συνέντευξη τύπου.

Εξηγώντας πόσο θαυμάζει από παιδί τον Κάρι, ο Κουίνσι Ολιβάρι (που πέτυχε 22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ) δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την συγκίνησή του και ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του. Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είναι τρελό, γιατί θαυμάζω τον Κάρι από τότε που ήμουν 11 χρονών. Δεν ξέρω καν τι να πω. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών. Το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν ότι του αρέσει το παιχνίδι μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι φαν του δικού του παιχνίδιου. Είχα τη φανέλα του, την οποία έχει υπογράψει δύο φορές στο παρελθόν. Κοιμόμουν με αυτή τη φανέλα.

Θέλω τόσο πολύ να γίνω σαν κι αυτόν. Το ότι μπόρεσα να τον γνωρίσω και το ότι τρέφει κάποιου είδους σεβασμό για μένα, το ότι μιλήσαμε και μου έδωσε ένα ζευγάρι από τα παπούτσια του, τα οποία υπέγραψε, όλα αυτά σήμαιναν τα πάντα για μένα. Το ξέρει ο μπαμπάς μου, το ξέρει η μαμά μου. Σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Δεν ξέρω, απλά σημαίνει πολλά».

Quincy Olivari got emotional talking about meeting his idol, Stephen Curry. pic.twitter.com/fnMjI3Mfl1