Οι Μπακς έφτασαν στην πρώτη τους νίκη στη φετινή preseason απέναντι στους Μπουλς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δέχεται τεχνική ποινή μετά το σπρώξιμο προς στον Τζος Γκίντεϊ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν στην έδρα τους επί των Σικάγο Μπουλς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Η αρνητική στιγμή του αγώνα ήταν το σπρώξιμο του Έλληνα φόργουορντ προς τον Τζος Γκίντεϊ των «ταύρων» στο τέλος της πρώτης περιόδου, με τον διαιτητή να καταλογίζει στον ηγέτη των Μπακς τεχνική ποινή.

Giannis Antetokounmpo got a technical foul for pushing Josh Giddey away from him 👀



Was this the right call? 🤔pic.twitter.com/IdpMsILpp3