Ο Αντρέ Ντράμοντ θα αγωνίζεται φέτος στους Φιλαλντέλφια Σίξερς και αποκάλεσε τον εαυτό του ως το καλύτερο ριμπάουντερ όλων των εποχών.

Δεν αμφισβητεί κανείς ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό ριμπάουντερ. Άλλωστε η γλώσσα των αριθμών «μιλάει» από μόνη της καθώς σε 864 ματς καριέρας στην regular season μετράει κατά μέσο όρο 12.4 ριμπάουντ. Είναι όμως και ο καλύτερος ριμπάουντερ όλων των εποχών;

Κατά τη διάρκεια της Media Day των Φιλαντέλφια Σίξερς όπου θα αγωνίζεται τη φετινή αγωνιστική χρονιά, ο 31χρονος σέντερ δεν... κράτησε χαμηλούς τόνους και θεώρησε ότι είναι ο καλύτερος ριμπάουντερ όλων των εποχών: «Είμαι εδώ για μια δουλειά. Είμαι ο καλύτερος ριμπάουντερ που έπαιξε ποτέ. Οπότε είμαι εδώ γι' αυτόν τον λόγο. Να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει και να βοηθήσω επίσης τους νεαρούς παίκτες» ήταν τα λόγια του Ντράμοντ.

Συνολικά βρίσκεται στην 36η θέση με τα περισσότερα ριμπάουντ στην ιστορία του NBA. Μέχρι στιγμής έχει «κατεβάσει» 10.671 ριμπάουντ και απέχει 13.253 ριμπάουντ από την 1η θέση με τα περισσότερα ριμπάουντ όλων των εποχών, την οποία και έχει ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Τι λέτε; Συμφωνείτε με την άποψή του;

Andre Drummond: "I'm the best rebounder to ever play the game... You wanna record that? Yeah, I’m the best rebounder ever." pic.twitter.com/oICd0WpecB