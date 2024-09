Αντετοκούνμπο: «Ο πατέρας μου μας κοιτάει από ψηλά και είναι υπερήφανος για εμάς»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια όμορφη ανάρτηση στάθηκε στον πατέρα του, ο οποίος πριν επτά χρόνια έφυγε από τη ζωή.

Έχουν περάσει 7 χρόνια από την ημέρα που ο πατέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τσαρλς έφυγε από τη ζωή. Ο Greek Freak με ανάρτηση του αναφέρθηκε στον πατέρα του, τονίζοντας πως κοιτάει από ψηλά την οικογένεια του και είναι περήφανος. Επίσης στην ανάρτηση αναφέρεται και στο Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF), το οποίο ίδρυσε ο Γιάννης μαζί με αδέρφια του για να τιμήσουν τη μνήμη του πατέρα τους και βοηθά νέους να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Σας ευχαριστώ που στηρίζετε την οικογένειά μου. Πριν από επτά χρόνια ο πατέρας μας πήγε στον ουρανό και ξεκινήσαμε το CAFF για να τιμήσουμε το legacy του. Γνωρίζω ότι μας κοιτάει από ψηλά και είναι υπερήφανος για εμάς».

Thank you for coming out and supporting my family!



7 years ago today our dad went to heaven and we started CAFF to honor his legacy, I know he’s looking down and he’s proud 🙏🏽 pic.twitter.com/cMDqhtnD4G