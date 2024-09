Γουέστμπρουκ: «Οι προηγούμενες ομάδες μου δεν με άφησαν να δείξω πόσο μοναδικός είμαι» (vid)

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ πέταξε τη... σπόντα του για ορισμένες προηγούμενες ομάδες του.

Πάνε χρόνια από την τελευταία φορά που ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ήταν κυριαρχικός. Τα όμορφα χρόνια στους Θάντερ έχουν περάσει. Τότε ο Russ ήταν ένα... κτήνος και αποτελούσε εκ των κορυφαίων παικτών της λίγκας. Aπό το 2019 που έφυγε όμως, δεν έχει στεριώσει πουθενά.

Στους Ρόκετς τα νούμερα του συνέχισαν να είναι εντυπωσιακά, αλλά δεν ήταν το Νο.1 της ομάδας. Και στη συνέχεια σε Γουίζαρντς, Λέικερς και Κλίπερς άρχισαν να πέφτουν οι μέσοι όροι του.

Πλέον θα προσπαθήσει για το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του, με τη φανέλα των Νάγκετς και έριξε το... καρφάκι του προς τις πρώην ομάδες του. «Για να είμαι ειλικρινής, οι ικανότητες μου ήταν μοναδικές. Αυτοί δεν με έβαλαν σε θέση να είμαι ξεχωριστός. Δεν έπαιζα στη θέση

“To be honest, (my skill-set) was unique, they just didn’t put me in position to be unique. I was in a position where I was playing not my position.”



