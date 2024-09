Αρκετό μποξ είχε και φέτος η προπόνηση του Ντέμιαν Λίλαρντ στην off season, με τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να εξηγεί σε συνέντευξή του, τους λόγους που το έχει εντάξει στο πρόγραμμά του.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ είναι γνωστός για τα κατορθώματά του εντός αλλά και εκτός παρκέ. Τόσο οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες, όσο και οι προπονήσεις μποξ που κάνει κατά καιρούς, έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

Με τον σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να εξηγεί σε συνέντευξή του στη «Milwaukee journal sentinel» τα όσα προσφέρει το μποξ, σε συνάρτηση με το μπάσκετ.

Off-season workouts for NBA all-star @Dame_Lillard always include some boxing training 🥊 pic.twitter.com/GkJvR2HKbz