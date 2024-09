Παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς πρέπει να θεωρείται ο Κέβιν Νοξ ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τους «πολεμιστές» για ένα χρόνο.

Οι ευκαιρίες που πήρε ο Κέβιν Νοξ με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Summer League του NBA, φαίνεται πως καρπόφησαν αφού οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.



Free agent F Kevin Knox has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell @TheAthletic. The six-year NBA veteran averaged 7.2 points in 18 minutes a game for the Pistons last season, and now will compete in Warriors training camp. pic.twitter.com/JmL1i6NyFy