Ο Έλφριντ Πέιτον θα δοκιμαστεί από τους Πέλικανς στοχεύοντας στο να κερδίσει ένα συμβόλαιο και να επιστρέψει στα παρκέ του NBA ύστερα από δύο χρόνια.

Η σεζόν 2021-2022 ήταν η τελευταία για τον Έλφριντ Πέιτον στο NBA με την φανέλα των Φοίνιξ Σανς. Έκτοτε βρίσκεται μακριά από τα παρκέ της κορυφαίας λίγκας στο πλανήτη.

Ο Έλφριντ Πέιτον, ο οποίος τις τελευταίες δύο σεζόν αγωνίστηκε στην G League, θα δοκιμαστεί από τους Πέλικανς με στόχο να βάλει την υπογραφή του σε ένα συμβόλαιο. Σύμφωνα με τον Άντριου Λόπεζ, ο 30χρονος θα συμμετάσχει στις προπονήσεις των Πέλικανς, στοχεύοντας στην επιστροφή του στην ομάδα μετά την σεζόν 2018-2019.

Το Νο10 του Draft το 2014, έχει κατά μέσο όρο 10.1 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5.7 ασίστ και 1.2 κλεψίματα, σε 500 ματς που έχει αγωνιστεί ως τώρα στο NBA.

Elfrid Payton has agreed to a training camp deal with the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN.



Payton, an Ehret graduate and Gretna native, last played in the NBA in 2022. The 30-year-old played one season with the Pelicans in 2018-19.



Payton is represented by @_tandemse.