Ο Μάρκους Μόρις, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερος, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Νιου Γιορκ Νικς.

Οι Νικς πρόσθεσαν εμπειρία στο ρόστερ τους με την προσθήκη του Μάρκους Μόρις. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, η ομάδα από την Νέα Υόρκη προσέγγισε τον 35χρονο φόργουορντ και κατάφερε να... κερδίσει την υπογραφή του. Ο Μόρις υπέγραψε με τους Νιου Γιορκ Νικς συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Την περασμένη σεζόν με την φανέλα των Σίξερς σε 37 ματς μέτρησε, κατά μέσο όρο, 6.7 πόντους και 2.9 ριμπάουντ ενώ ολοκλήρωσε τη χρονιά με τους Καβαλίερς, με τους οποίους αρίθμησε σε 12 παιχνίδια 5.8 πόντους και 2.1 ριμπάουντ.

Free agent F Marcus Morris has agreed to a one-year deal with the New York Knicks, agent Yony Noy of LAA Partners tells @TheAthletic. Morris will have a chance to enter his 14th NBA season with the Eastern Conference contender. pic.twitter.com/Wz4jSrmbfE