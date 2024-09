Ο θρύλος των Μπακς, Τζούνιορ Μπρίτζμαν αγοράζει το 10% της ομάδας.

Συνεχίζονται οι αλλαγές στους Μπακς. Σύμφωνα με το Bloomberg ο πρώην παίκτης του Μιλγουόκι και νυν επιτυχημένος επιχειρηματίας, Τζούνιορ Μπρίτζαν αγοράζει το 10% της ομάδας, η οποία πλέον κοστολογείται στα 4 δις δολάρια.

Ο Μπρίτζμαν αποτελεί θρύλο των... ελαφιών και η φανέλα με το Νο.2 βρίσκεται στην οροφη του Fiserv Forum. Έπαιξε στο Μιλγουόκι από το 1975 μέχρι το 1984. Είχε γίνει draft το 1975 από τους Λέικερς αλλά αμέσως δόθηκε με ανταλλαγή στους Μπακς ως ένα μέρος των ανταλλαγμάτων που έφεραν τον Τζαμπά στους λιμνάνθρωπους.

Στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη μέτρησε 13.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ, ενώ έβαλε στον τραπεζικό του λογαριασμό περίπου 3 εκατ. δολάρια από το μπάσκετ. Στη συνέχεια

