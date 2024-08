Ο συγγραφέας του «Jordan Rules» λέει ότι ο Τζόρνταν είπε πολλές ανοησίες στο «Last Dance»

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Jordan Rules» αμφισβήτησε όσα έδειξε το ντοκιμαντέρ «Last Dance» για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Σικάγο Μπουλς.

Ο Σαμ Σμιθ, συγγραφέας του περίφημου πλέον, βιβλίο «Jordan Rules» (σ.σ.: Οι κανόνες του Τζόρνταν), το οποίο ήταν το πρώτο... χτύπημα στην προσωπικότητα του Μάικλ Τζόρνταν, αναφορικά με τη συμπεριφορά του απέναντι στους συμπαίκτες του, δεν συμπαθεί τον Air.

Μετά από τόσα χρόνια, είναι δεδομένο. Σε μία συνέντευξή του, για την προώθηση του βιβλίου, ο Σμιθ αναφέρθηκε σε όσα προβλήθηκαν στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Last Dance», το οποίο με κεντρικό πρόσωπο τον Τζόρνταν, ασχολήθηκε με το τελευταίο πρωτάθλημα που κατέκτησαν οι Σικάγο Μπουλς το 1998.

«Ξέρω ότι κάποια πράγματα τα επινόησε ή είπε ψέματα. Ήταν σοβαρά ζητήματα, αλλά όπως συμβαίνει και στις ταινίες, όταν αναφέρουν ότι βασίζονται σε μία αληθινή ιστορία. Κάποιες λεπτομέρειες με την ιστορία της πίτσας (σ.σ.: που οδήγησε στο περίφημο flu game, όπου ο Τζόρνταν διέλυσε τους Τζαζ, μολονότι εμπύρετος και με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας), η δηλητηρίαση, όλα αυτά ήταν ανοησίες. Υπήρχαν και άλλα, για τα οποία δε θέλω να αναφερθώ. Δεν ήταν τόσο σημαντικά, αλλά στο τέλος ήταν ένα τεράστιο άσχημο ψέμα», είπε ο Σμιθ, στην εκπομπή «95.7 The Game Show».

“There were several things in the documentary that he (MJ) made up or he lied about...”



Sam Smith saw some flaws in #TheLastDance 👀 (via @BontaSteinyGuru) pic.twitter.com/aK4wyaZJi5