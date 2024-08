Μάτζικ Τζόνσον: «Ο Κόμπι ανήκει στη συζήτηση για τον GOAT»

Ο Κόμπι Μπράιαντ μπορεί να μπει στη συζήτηση για τον GOAT, όπως παραδέχτηκε για ακόμα μια φορά η θρυλική μορφή των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον.

Τα μπασκετικά debate είναι ένα σπορ που λατρεύεται στις ΗΠΑ. Από τη σύγκριση της Team USA του 1992 με αυτήν που παρουσιάστηκε στο Παρίσι, μέχρι τον GOAT. Με τον Μάτζικ Τζόνσον, σε δηλώσεις του, να θέλει να ξαναβάλει το όνομα του Κόμπι Μπράιαντ σε αυτήν τη συζήτηση.

«Ο Κόμπι ανήκει σε αυτήν τη συζήτηση ακόμα και σήμερα» ανέφερε σχετικά ο θρύλος των Λέικερς, που στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο σκόραρε ο Black Mamba.

«Όταν σκέφτομαι τον Κόμπι και όσα σημαίνει στο μπάσκετ παγκοσμίως όσον αφορά την επίθεση, είναι ο δεύτερος καλύτερος SG και SF μετά τον Μάικλ Τζόρνταν. Σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα, κανείς δεν μπορούσε να σταματήσει τον Κόμπι, όπως και τον Τζόρνταν» τόνισε μεταξύ άλλων ο Μάτζικ, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο ενός παίκτη που τίμησε και με το παραπάνω τα κίτρινα και μωβ χρώματα των Λέικερς.

Magic Johnson, when responding to a question, agreed that Kobe Bryant would have been in the GOAT discussion if he were alive:



“Yeah, because we know Kobe belongs in that conversation even today. Kareem, Kobe and they all wore the purple and gold. So I think about what Kobe… pic.twitter.com/gMmb4YXeeL