Η περίπτωση του Ομέρ Γιουρτσεβέν που απασχολεί τον Παναθηναϊκό ήλθε στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες για τους Νιου Γιορκ Νικς ωστόσο οι Νεοϋορκέζοι... προσπέρασαν τον Τούρκο σέντερ.

Ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο συμπατριώτης του, Ομέρ Γιουρτσεβέν, είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού.

Ο 26χρονος Τούρκος σέντερ έμεινε ελεύθερος από τους Γιούτα Τζαζ ενώ το τουρκικό πρακτορείο Ajansspor έβαλε στην εξίσωση τη Φενέρμπαχτσε και τους Νιου Γιορκ Νικς.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο Τομ Θίμποντο θέλει να καλύψει το κενό του Αϊζέια Χάρτσενσταϊν που υπέγραψε στους Θάντερ για τρία χρόνια και 87 εκατομμύρια, δίνοντας μίνιμουμ συμβόλαιο στον Γιουρτσεβέν.

Σύμφωνα, πάντως, με τον Μαρκ Στάιν, οι Νεοϋορκέζοι δοκίμασαν πρόσφατα τον Γιουρτσεβέν όμως επέλεξαν να μην τον υπογράψουν. Αυτό σημαίνει ότι ο Τούρκος ψηλός παραμένει διαθέσιμος στη free agency, δίχως να προκύπτει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον από άλλη ομάδα του ΝΒΑ.

Interesting note from @TheSteinLine just now:



"The Knicks recently auditioned free agent big man Omer Yurtseven, among others, but did not elect to sign him."



Yurtseven was a reserve in Utah last season.



More from Stein here:https://t.co/Pzt9GM3A6i pic.twitter.com/QI9bV8guNu