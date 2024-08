Ο Κάρι επιχείρησε να... στρατολογήσει τον Τζορτζ στους Γουόριορς

Ο Στεφ Κάρι, σύμφωνα με το Athletic, επιχείρησε να πείσει τον Πολ Τζορτζ να διαλέξει τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ωστόσο η διοίκηση της ομάδας δεν ήθελε να δώσει τα ανταλλάγματα που ζητούσαν οι Κλίπερς.

Ο Στεφ Κάρι έκανε ό,τι μπορούσε για να προσθέσει έναν All Star παίκτη, στο ρόστερ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και στη θέση του Κλέι Τόμπσον.

Σύμφωνα με το Athletic, επιχείρησε να πείσει τον Πολ Τζορτζ να διαλέξει το Σαν Φρανσίσκο, με τον Τζορτζ να είναι θετικός στο ενδεχόμενο. Ωστόσο, το deal δεν προχώρησε, αφού οι Γουόριορς δεν ήθελαν να συμπεριλάβουν στα ανταλλάγματα τους Μπράντιν Ποντζιμέσκι και Τζόναθαν Κουμίνγκα.

Ο Τζορτζ συμφώνησε με τους Σίξερς και οι Γουόριορς απέκτησαν τον Μπάντι Χιλντ.

Ο Κάρι είναι διαθέσιμος να υπογράψει επέκταση στο συμβόλαιό του, ενώ σε αυτό που έχει ισχύ υπάρχουν ακόμα δύο χρόνια. Και όλοι περιμένουν αν θα μπει ή όχι στη διαδικασία συζητήσεων, κάτι που θα είναι φυσικά ένα δείγμα αν είναι ευχαριστημένος ή όχι με τους χειρισμούς της διοίκησης της ομάδας.

