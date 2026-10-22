Ταμπόρδα: «Εμείς κάναμε εύκολο το ματς»

Ο Βισέντε Ταμπόρδα μιλώντας μετά το 5-1 του Παναθηναϊκού επί της Καϊράτ Αλμάτι ανέφερε πως οι «πράσινοι» έκαναν εύκολο το ματς αυτό.

Ένας σαρωτικός Παναθηναϊκός επικράτησε με 5-1 της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν και έκανε το δύο στα δύο στην League Phase του Conference League. Μετά το τέλος του αγώνα ο Βισέντε Ταμπόρδα που άνοιξε μόλις στο 6' το σκορ για τους «πράσινους» μιλώντας στην κάμερα του Magenta TV ανέφερε τα εξής: «Δεν ήταν εύκολο ματς, ήρθαμε από 7 ώρες πτήση, δεν είναι πάντα εύκολο να παρουσιαστείς όπως πρέπει μετά από ένα μεγάλο ταξίδι. Το κάναμε εύκολο το ματς και πήραμε με βάση την απόδοσή μας, κρατήσαμε την ίδια ένταση στο ματς».

Για το γκολ που πέτυχε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που σκόραρα, πιο σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα».