Αϊζάια Τόμας: «Δεν έχει υπάρξει άλλος παίκτης σαν τον ΛεΜπρόν, είναι ο καλύτερος που έχω δει ποτέ»!

Ο Αϊζάια Τόμας, κάποτε μέλος των διαβόητων «Bad Boys» των Ντιτρόιτ Πίστονς εξήγησε πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατέκτησε το τρίτο χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες σε ηλικία 39 ετών, συνδυάζοντας την επιτυχία των Αμερικανών στο Παρίσι με την ανάδειξή του σε MVP του τουρνουά μπάσκετ.

Πλέον ο King ετοιμάζεται για ακόμη μία σεζόν στους Λος Άντζελες Λέικερς έχοντας ως συμπαίκτη τον γιο του, Μπρόνι και ο Αϊζάια Τόμας χαρακτήρισε τον Τζέιμς ως τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών!

«Δεν έχει υπάρξει άλλος παίκτης σαν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Για εμένα, είναι ο καλύτερος που έχω δει ποτέ σαν μπασκετμπολίστας αλλά και σε ομαδικό επίπεδο» εξήγησε ο Τόμας, back-to-back πρωταθλητής με τους Ντιτρόιτ Πίστονς τη διετία 1989-90 και 12 φορές All-Star.



Isiah Thomas said LeBron is the best basketball player ever 👑 pic.twitter.com/0JthqB5wpp