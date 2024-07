Οι Σάρλοτ Χόρνετς φαίνεται πως θα διατηρήσουν στο ρόστερ τον Σεθ Κάρι και τη νέα χρονιά.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Σεθ Κάρι θα παραμείνει τελικά στους Σάρλοτ Χόρνετς, παρά το γεγονός ότι είχε μείνει ελεύθερος.

Ο αδερφός του Στέφεν Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, φαίνεται πως έχει έρθει σε συμφωνία με την ομάδα στην οποία τελείωσε την περυσινή σεζόν και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1 έτους.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Κάρι άρχισε τη χρονιά στους Ντάλας Μάβερικς, ωστόσο τον Φεβρουάριο πήγε στους Χόρνετς, έχοντας συνολικά κατά μέσο όρο από 5,1 πόντους με 1,5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 14 λεπτά συμμετοχής.

Ο 33χρονος γκαρντ στο παρελθόν έχει περάσει μεταξύ άλλων επίσης από τους Μπρούκλιν Νετς, τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Σακραμέντο Κινγκς, Φοίνιξ Σανς, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Μέμφις Γκρίζλις.

Free agent guard Seth Curry has agreed on a one-year deal to return to the Charlotte Hornets, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Zklonyf0nT