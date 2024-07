Ο Ντάριο Σάριτς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ντένβερ Νάγκετς υπογράφοντας διετές συμβόλαιο.

Ο Κροάτης φόργουορντ ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο Προολυμπιακό τουρνουά 2024 στο ΣΕΦ και μάλιστα θα τεθεί αντίπαλος της Εθνικής μας στον μεγάλο τελικό με φόντο τη πρόκριση στο Παρίσι δεν προκειται να το κουνήσει... ρούπι από το ΝΒΑ!

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι θα μετακομίσει στο Ντένβερ προκειμένου να «γεμίσει» τη front line των Νάγκετς μαζί με τον Νίκολα Γιόκιτς. Αν και ακούστηκε το όνομά του για πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη, ο Σάριτς θα λάβει 10.6 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα δύο χρόνια.

Free agent F Dario Saric has agreed on a two-year, $10.6 million deal with the Denver Nuggets, sources tell ESPN. Deal includes player option on second-year. pic.twitter.com/kHfy7KAv45